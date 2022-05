Le paradoxe du profit : cette poignée d’entreprises qui ont raflé la plupart des bénéfices des avancées technologiques de ces 40 dernières années

Des gens arrivent pour un rassemblement des travailleurs qui ont organisé avec succès le premier syndicat dans une usine d'Amazon aux États-Unis à New York, le 17 avril 2022.

Jan Eeckhout est professeur de recherche à l'Universitat Pompeu Fabra, professeur de recherche BSE et professeur d'économie à l'University College London. Il s'intéresse à l'enseignement et à la recherche en macroéconomie, avec un accent particulier sur le marché du travail. Il étudie le chômage, le risque sur le marché du travail, la diversité des compétences, l'inégalité dans les villes et les implications macroéconomiques du pouvoir de marché.

Atlantico : Dans votre essai « Le paradoxe du profit » (« The Profit paradox »), vous expliquez qu'un petit nombre d'entreprises florissantes menacent l'avenir du travail. De quelles entreprises parle-t-on et quel est leur profil ?

Jan Eeckhout : Le problème est qu'il existe aujourd'hui un certain nombre d'entreprises extrêmement grandes qui réalisent des profits faramineux parce qu'elles ne sont pas confrontées à la concurrence. Elles facturent des prix trop élevés pour tout ce qu'elles vendent et cela affecte l'innovation. Et même si ces entreprises sont grandes, il n'y en a que quelques centaines, et elles sont relativement peu nombreuses par rapport au nombre d'entreprises dans l'ensemble de l'économie, avec 6 millions d'entreprises. Nous connaissons tous la plupart de ces entreprises, ce sont des noms connus d'entreprises actives au niveau mondial, comme les grandes entreprises technologiques, mais elles sont présentes dans tous les secteurs, de la technologie au textile, et de la bière aux produits pharmaceutiques.

Le pire problème est-il le manque d'investissements et d'avancées technologiques causé par la situation ?

Il y a différentes causes, mais les principales peuvent être résumées sous la rubrique "évolution technologique rapide". La technologie est à la fois le héros et le méchant du film de notre économie. Les nouvelles technologies améliorent la qualité de notre vie. Nous vivons plus longtemps, nous travaillons moins longtemps et il est plus rentable de produire tous les biens et services. Et une grande partie de ce progrès économique a été et est toujours le fait de ces entreprises dominantes, comme Facebook, Visa et Amazon par exemple. Elles innovent énormément. C'est la partie héroïque de la technologie.

Mais il y a aussi un côté méchant. Le côté méchant vient du fait que ces entreprises utilisent la même technologie pour étouffer la concurrence. Cela signifie qu'elles peuvent opérer sur leur marché sans réelle pression concurrentielle. En conséquence, une entreprise comme Amazon, qui a investi si lourdement, est devenue si rentable qu'elle peut livrer n'importe quoi à nos portes à des coûts inférieurs à ceux de tous ses concurrents, des ampoules aux vêtements en passant par les films en ligne.

Mais comme personne ne peut les concurrencer, leur coût est encore plus bas que le prix déjà bas que nous payons. En d'autres termes, ils ne répercutent pas l'efficacité des coûts sur le client.

Alors pourquoi n'y a-t-il pas de concurrent ? Eh bien, l'élément clé est l'échelle. Ces grandes entreprises ont besoin d'échelle pour générer des gains d'efficacité aussi importants. Le réseau de centres de traitement des commandes et de logistique d'Amazon n'est rentable que si le volume des ventes est massif. Par conséquent, il n'y a pas assez de place pour deux Amazon et les nouvelles technologies engendrent en fait de tels avantages d'échelle.

Vous mentionnez que ces entreprises "ont récolté la plupart des bénéfices des avancées technologiques - en acquérant des rivaux, en s'assurant des profits énormes et en créant des résultats brutalement inégaux pour les travailleurs".En quoi exactement ont-elles menacé l'avenir du travail et des travailleurs ?

Tout d'abord, tout le monde paie trop cher pour tout, qu'il s'agisse de bières dans votre bar préféré ou d'un EpiPen pour votre enfant allergique. Le marché de la bière est contrôlé par trois entreprises. Le plus grand brasseur de bière, Anheuser-Busch InBev, contrôle 35 % du marché mondial de la bière. Cela signifie que vous entrez dans un bar et que vous avez le choix entre 17 bières différentes. Et il s'avère qu'elles sont toutes détenues par le même producteur. Cela signifie qu'il n'y a pas de concurrence.

Mais en plus de la hausse des prix, nous constatons que les salaires des travailleurs de la production et des services ont stagné. Il y a eu de la croissance et des progrès technologiques, mais ces salaires n'ont pas augmenté depuis 1980. Cela ne signifie pas que Google paie mal ses travailleurs. Tout le monde veut travailler pour Google. Mais c'est parce qu'ensemble, toutes ces entreprises dominantes sont si grandes qu'elles ont un effet sur l'ensemble de l'économie, et c'est ce qu'est le paradoxe du profit.

Vous souffrez même si vous êtes indépendant ou propriétaire d'une petite entreprise. Il est fort probable que votre situation soit moins bonne et que vos bénéfices soient moins élevés qu'il y a quelques décennies. Nos données montrent que les entreprises qui ne sont pas au sommet - et cela concerne la plupart des 6 millions d'entreprises - sont écrasées par ces entreprises dominantes. La plupart des chefs d'entreprise affirment que les temps sont pires qu'ils ne l'ont jamais été, malgré l'envolée du Dow Jones, et c'est exactement le paradoxe du profit.

Permettez-moi d'illustrer cela par un fait frappant. On pourrait penser que dans l'économie actuelle, avec les technologies avancées, il y a beaucoup d'innovation et de startups. Eh bien, ce n'est pas ce que les données nous disent. Le nombre de startups est aujourd'hui deux fois moins élevé qu'au début des années 1980. Bien que nous soyons dans une ère de nouvelles technologies et d'évolution technologique rapide, nous voyons moins de startups aujourd'hui.

Où se situe la responsabilité de la façon dont l'économie de marché a évolué vers cette menace pour l'économie et les travailleurs ?

Eh bien, nous ne pouvons pas blâmer le principal moteur, qui est l'innovation et les changements technologiques rapides. Mais nous pouvons examiner de plus près les institutions qui ne garantissent pas une concurrence suffisante. Et en fin de compte, c'est à la société et aux décideurs politiques de résoudre ce problème.

Vous préconisez de meilleurs mécanismes pour contrôler la situation. Que peut-on faire exactement maintenant ? Compte tenu de l'ampleur de la situation ? Comment introduire davantage de concurrence dans le système ?

Tout d'abord, ces entreprises dominantes ont beaucoup innové dans le passé. C'est ainsi qu'elles ont gagné le marché et qu'elles ont été les premières sur place. Mais une fois qu'elles ont établi leur avance, ces mêmes innovations technologiques - souvent grâce à des économies d'échelle - ont permis à ces entreprises d'écarter les concurrents.

Bien que cela puisse sembler un remède évident, la solution ne consiste généralement pas à démanteler ces grandes entreprises. Il existe quelques exceptions : Facebook, Instagram et WhatsApp n'auraient pas dû fusionner en premier lieu, et l'entreprise devrait tout de même être démantelée. Dans la plupart des cas cependant, le démantèlement de l'entreprise signifie que vous perdez toutes les économies d'échelle qui rendent l'entreprise si efficace. Si Amazon crée autant de valeur pour la société grâce à ses faibles coûts, c'est précisément parce qu'elle est si grande. Ses gains d'efficacité disparaîtraient tous une fois Amazon divisé en plusieurs entreprises.

Mais il existe des solutions éprouvées avec lesquelles nous pouvons rétablir la concurrence sans briser les entreprises. Prenons par exemple le marché des télécommunications. Je compare mon forfait de téléphone portable aux États-Unis avec AT&T avec mon forfait en Europe. Le plan avec AT&T coûte plus de 2 fois plus cher que mon plan avec Movistar que j'ai à Barcelone. Quelle est la différence ? J'utilise le même appareil. Ces entreprises utilisent une technologie similaire. Elles ont les mêmes antennes dans leurs tours cellulaires. Et la taille du marché n'est pas si différente non plus, si je regarde le marché européen, il y a environ 400 millions de personnes et aux États-Unis, il y a environ 360 millions de personnes. Alors, d'où viennent les différences de prix ?

Eh bien, il y a une grande différence, et c'est un élément de la réglementation sur le marché européen qui dit que quiconque possède une tour de téléphonie cellulaire doit permettre à tout concurrent d'utiliser cette même tour de téléphonie cellulaire moyennant une redevance. Bien sûr, l'opérateur qui possède la tour n'aime pas cette réglementation, mais l'impact pour le client est merveilleux car les prix baissent, les concurrents pouvant entrer sur le marché sans avoir à réaliser d'énormes investissements initiaux. L'absence d'une telle réglementation sur le marché des télécommunications aux États-Unis explique pourquoi les forfaits AT&T sont si chers et pourquoi les bénéfices d'AT&T, Verizon et T-Mobile sont si élevés.

Quelle serait une approche plus saine des profits ?

Les profits sont sains et constituent un ingrédient essentiel d'une économie de marché compétitive. Nous avons besoin de bénéfices pour nous assurer que les entrepreneurs investissent et innovent. Et il n'y a pas de croissance sans innovation. Mais lorsque les bénéfices sont générés en raison d'un manque de concurrence, l'effet est néfaste et entraîne une diminution, et non une augmentation, de l'innovation. Une économie de marché concurrentielle accepte donc les bénéfices, mais veille à ce qu'ils soient le résultat de la concurrence, et non de l'absence de concurrence.