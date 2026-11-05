ATLANTI-CULTURE
5 novembre 2026
"Le Palais", Prix Renaudot, de François-Henri Désérable : autour des passions vinicoles, un petit chef-d'œuvre à consommer sans modération !
De : François Henri Désérable NRF Gallimard Parution en septembre 2026 401 pages 23 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).