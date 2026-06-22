HYPOCRISIE

22 juin 2026

Le Pacte européen sur la migration et l’asile ou comment passer de l’hôtesse d’accueil au videur à l’entrée de la discothèque

Lorsque le Pacte européen sur la migration et l’asile est entré en vigueur le 12 juin 2026, après son adoption en 2024 par le Parlement et le Conseil européen, beaucoup y ont vu l’espoir d’une réponse forte et coordonnée à la crise migratoire que traverse l’Europe depuis des années. Pourtant, ce texte, aussi ambitieux soit-il sur le papier, ne semble pas à la hauteur des enjeux. Pire, il laisse persister des failles structurelles qui, loin de résoudre la question migratoire, l’aggravent en donnant l’illusion d’une maîtrise des flux.