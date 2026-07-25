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25 juillet 2026
Le nouveau télescope spatial de la NASA permettra d’observer les plus grands mystères de l'univers
La NASA s'apprête à lancer le télescope spatial Nancy Grace Roman, un observatoire conçu pour cartographier l'Univers à une échelle inédite. En étudiant la matière noire, l'énergie noire et des milliers d'exoplanètes, il pourrait transformer notre compréhension du cosmos.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Maîtresse de conférences, École de mathématiques et de physique, Université du Surrey.
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