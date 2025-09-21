Le nouveau nucléaire dont a besoin l’Europe ne pourra pas se développer sans alliance transatlantique

Cécile Maisonneuve est Fondatrice de DECYSIVE et senior advisor de Oliver Wyman, Cécile Maisonneuve était, jusqu'en 2021, présidente de La Fabrique de la Cité, le think tank des innovations urbaines, fondé et soutenu par VINCI, qu’elle a rejoint en 2015, et membre du comité scientifique de l’institut AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions). Elle est membre du conseil d’administration de La Fondation Le Corbusier. Elle a auparavant dirigé le Centre Énergie de l'Institut français des Relations Internationales (IFRI). De 2007 à 2012, Cécile Maisonneuve occupa diverses positions au sein du groupe AREVA, relatives à la prospective et aux affaires publiques internationales et européennes. Cécile Maisonneuve était auparavant administrateur des services de l’Assemblée Nationale.

Cécile Maisonneuve a collaboré avec la Fondation pour la Recherche Stratégique et le Center for Strategic and International Studies (CSIS) et elle est le co-auteur d’une biographie sur Benjamin Franklin (Perrin, 2008) et l’auteur de papiers sur les questions urbaines et géopolitiques. Ancienne participante du programme des visiteurs internationaux (IVLP) du Département d’État (2001), elle est membre de l’association VoxFemina pour la promotion des femmes expertes dans les médias.