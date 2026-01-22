INSECURITE

22 janvier 2026

Le nombre d’homicides chute à Londres : y a-t-il des recettes à en retenir ?

Selon des données publiées lundi 12 janvier par « Scotland Yard », le nombre d’homicides n’était que de 97 en 2025 à Londres, au plus bas depuis 2014. Le nombre d’homicides des moins de 25 ans est tombé à 18 cas, au plus bas depuis 2012.