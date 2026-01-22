POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des policiers britanniques patrouillent devant Scotland Yard, dans le centre de Londres, le 14 février 2022.

©

Des policiers britanniques patrouillent devant Scotland Yard, dans le centre de Londres, le 14 février 2022.

INSECURITE

22 janvier 2026

Le nombre d’homicides chute à Londres : y a-t-il des recettes à en retenir ?

Selon des données publiées lundi 12 janvier par « Scotland Yard », le nombre d’homicides n’était que de 97 en 2025 à Londres, au plus bas depuis 2014. Le nombre d’homicides des moins de 25 ans est tombé à 18 cas, au plus bas depuis 2012.

Photo of Pierre-Marie Sève
Pierre-Marie Sève Go to Pierre-Marie Sève page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Londres , Royaume-Uni , Scotland Yard , homicides , Insécurité , Paris , France

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre-Marie Sève image
Pierre-Marie Sève

Pierre-Marie Sève est délégué général de l'Institut pour la Justice. 

Populaires

1Trump vs élites globales : avantage à…
2Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
3Bras de fer transatlantique : le Sisu finlandais dont devrait s’inspirer la France
4Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente
5Prendre de l’Ozempic ou autres GLP-1 vaut-il la peine alors que les données médicales indiquent d’importantes reprises de poids post-traitement ?
6Face à Trump, l’Europe pourrait répliquer en revendant ses bons du trésor américain… ou pas
7Data centers : l’Ademe se livre une nouvelle fois à une prospective de consommation d’énergie sans aucune rigueur scientifique