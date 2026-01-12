©
ATLANTICO BUSINESS
12 janvier 2026
Le modèle français n’a pas besoin d’une relance de la consommation
Le modèle français a besoin d’une relance de l’offre. La reprise du débat budgétaire a ravivé, une fois encore, les appels à une relance de la consommation. Or la France n’a pas besoin de consommer davantage : elle a besoin de produire plus et mieux.
MOTS-CLESFrance , modèle français , relance , politique de l'offre , compétitivité , balance commerciale , consommation
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
