POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Moins de 30 % des familles présentes dans le classement Challenges des grandes fortunes de 1996 y figurent encore en 2025.

©

Moins de 30 % des familles présentes dans le classement Challenges des grandes fortunes de 1996 y figurent encore en 2025.

ATLANTICO BUSINESS

12 janvier 2026

Le modèle français n’a pas besoin d’une relance de la consommation

Le modèle français a besoin d’une relance de l’offre. La reprise du débat budgétaire a ravivé, une fois encore, les appels à une relance de la consommation. Or la France n’a pas besoin de consommer davantage : elle a besoin de produire plus et mieux.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

France , modèle français , relance , politique de l'offre , compétitivité , balance commerciale , consommation

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
2Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès
3Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin
4Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ait jamais donné la légitimité pour le faire
5Élevage de poulets : l’autre crash agricole français
6Natalité : derrière le crash démographique, la chute du nombre de couples
7La strangulation pendant le sexe : cette pratique de plus en plus répandue aux risques toujours aussi mal compris