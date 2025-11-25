POLITIQUE
Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne.

AVERTISSEMENT TARDIF

25 novembre 2025

“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?

Alors que la présidente de la BCE avertit que « le modèle européen ne tient plus », ses mots résonnent comme un diagnostic sans anesthésie sur un continent qui refuse encore de se regarder en face.

Alexandre Delaigue Go to Alexandre Delaigue page et Gabriel A. Giménez Roche Go to Gabriel A. Giménez Roche page

A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Delaigue image
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Gabriel A. Giménez Roche image
Gabriel A. Giménez Roche

Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.

