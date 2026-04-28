MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
28 avril 2026
Le mirage du "brut égal net" : pourquoi les réformes paramétriques ne suffiront pas
Depuis plusieurs mois, un thème s’impose dans le débat public, celui du rapprochement entre le salaire brut et le salaire net. L’idée est simple, immédiatement compréhensible, et politiquement efficace. Puisque le travail ne paie plus suffisamment, il faut réduire l’écart pour redonner du pouvoir d’achat aux actifs.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).