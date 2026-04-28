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Blurred backgroundLes inégalités salariales sont au coeur des revendications de la journée internationale des droits des femmes.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

28 avril 2026

Le mirage du "brut égal net" : pourquoi les réformes paramétriques ne suffiront pas

Depuis plusieurs mois, un thème s’impose dans le débat public, celui du rapprochement entre le salaire brut et le salaire net. L’idée est simple, immédiatement compréhensible, et politiquement efficace. Puisque le travail ne paie plus suffisamment, il faut réduire l’écart pour redonner du pouvoir d’achat aux actifs.

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MOTS-CLES

modèle social , salaire réel , salaire net , écart , cotisations , coût du travail , financement , fiscalo-social , dépenses , bloc solidaire universel

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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