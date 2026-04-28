MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

28 avril 2026

Le mirage du "brut égal net" : pourquoi les réformes paramétriques ne suffiront pas

Depuis plusieurs mois, un thème s’impose dans le débat public, celui du rapprochement entre le salaire brut et le salaire net. L’idée est simple, immédiatement compréhensible, et politiquement efficace. Puisque le travail ne paie plus suffisamment, il faut réduire l’écart pour redonner du pouvoir d’achat aux actifs.