POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Mercredi 21 janvier, le Haut Conseil pour l'égalité a publié un nouveau rapport sur le sexisme, identifiant le masculinisme comme l'un des nouveaux dangers pour la sécurité nationale.

©

Mercredi 21 janvier, le Haut Conseil pour l'égalité a publié un nouveau rapport sur le sexisme, identifiant le masculinisme comme l'un des nouveaux dangers pour la sécurité nationale.

« TERRORISME MISOGYNE »

28 janvier 2026

Le masculinisme, une nouvelle menace pour la sécurité ?

Avec le masculinisme, la gauche s’est trouvé un nouvel ennemi qui lui permet d’éviter les sujets qui fâchent.

Photo of Hélène de Lauzun
Hélène de Lauzun Go to Hélène de Lauzun page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

masculinisme , sexisme , gauche , Haut Conseil pour l'égalité , réseaux sociaux

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Hélène de Lauzun image
Hélène de Lauzun

Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021). 