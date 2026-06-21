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Ayesha Coker, Amara Walker et d'autres personnalités d'Hollywood lors de l'avant-première mondiale de Toy Story 5 au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie, le 9 juin 2026.
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TABLETTE POUR ENFANTS

21 juin 2026

Le "lilypad" de Toy Story 5 ou l’acte d’accusation du monde qui a donné naissance à l’"Ipad Kid"

La bande-annonce de Toy Story 5 met en scène une tablette qui détourne l’attention d’une enfant au détriment de ses jouets, une image familière de l’ère numérique. Derrière cette fiction, la sociologue Aarushi Bhandari voit surtout le reflet d’une réalité sociale bien plus large : celle d’un recours massif aux écrans dans l’enfance, souvent moins par choix que par contrainte. L’« enfant iPad » devient le symptôme d’un système où la technologie remplace progressivement les formes traditionnelles de care.

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MOTS-CLES

Toy Story 5 , Toy Story , film , cinéma , blockbusters , enfants , Jouets , jeux , tablette , écran , Ipad kid , lilypad , génération , Parents , éducation , nouvelles technologies , smartphones

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A PROPOS DES AUTEURS
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Aarushi Bhandari

Aarushi Bhandari est professeure adjointe de sociologie au sein du Davidson College.

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