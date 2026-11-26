ATLANTI-CULTURE
26 novembre 2026
"Le libraire aux pieds nus" : Eh bien, dansez maintenant !
Une pièce de théâtre de Cliff Paillé, mise en scène par Noémie Alzieu, avec Cliff Paillé et Madeline Fortumeau.
4 min de lecture
Thème
Libraire qui refuse de classer les livres dans son magasin, François, la cinquantaine souriante, se remémore son passé. Alors qu’il était un dynamique directeur du marketing dans une grosse entreprise, il a poussé un soir la porte du studio de Nora Baldini. Il voulait apprendre à danser, convaincu que l’aisance qu’il gagnerait en pratiquant cet art lui permettrait d’avancer dans ses négociations avec ses clients.
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MOTS-CLESthéâtre , culture , mise en scène , chronique
THEMATIQUESCulture
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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