Thème

Libraire qui refuse de classer les livres dans son magasin, François, la cinquantaine souriante, se remémore son passé. Alors qu’il était un dynamique directeur du marketing dans une grosse entreprise, il a poussé un soir la porte du studio de Nora Baldini. Il voulait apprendre à danser, convaincu que l’aisance qu’il gagnerait en pratiquant cet art lui permettrait d’avancer dans ses négociations avec ses clients.