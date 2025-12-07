POLITIQUE
Drapeau du Liban. (Image d'illustration)

Drapeau du Liban. (Image d'illustration)

© JOSEPH EID / AFP

IDENTITES MENACEES

7 décembre 2025

Le Liban, Etat multiconfessionnel, n’est plus qu’un souvenir, selon le président de l’Union maronite, Amine Iskandar

Le politologue maronite Amine Iskandar alerte sur l’effondrement démographique et politique des chrétiens du Liban et plaide pour un fédéralisme d’urgence afin de préserver le pluralisme du pays.

Photo of Rafael Pinto Borges
Rafael Pinto Borges Go to Rafael Pinto Borges page

7 min de lecture

MOTS-CLES

Liban , Méditerranée , christianisme , réfugiés , Syriens

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Rafael Pinto Borges image
Rafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

