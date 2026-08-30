ESPORT

Le gaming professionnel met le corps à rude épreuve

Longtemps perçu comme une activité essentiellement sédentaire, le gaming professionnel soumet pourtant le corps à des contraintes physiques et mentales considérables. Troubles du sommeil, fatigue oculaire, douleurs aux poignets et au dos, blessures liées aux gestes répétitifs : les joueurs de haut niveau paient parfois cher l’intensité de leur entraînement.