ESPORT
30 août 2026
Le gaming professionnel met le corps à rude épreuve
Longtemps perçu comme une activité essentiellement sédentaire, le gaming professionnel soumet pourtant le corps à des contraintes physiques et mentales considérables. Troubles du sommeil, fatigue oculaire, douleurs aux poignets et au dos, blessures liées aux gestes répétitifs : les joueurs de haut niveau paient parfois cher l’intensité de leur entraînement.
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A PROPOS DES AUTEURS
Erica D. Henn est professeure adjointe en kinésiologie et sciences de l'exercice à l'Université Temple.
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A PROPOS DES AUTEURS
Erica D. Henn est professeure adjointe en kinésiologie et sciences de l'exercice à l'Université Temple.