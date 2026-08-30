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ESPORT

30 août 2026

Le gaming professionnel met le corps à rude épreuve

Longtemps perçu comme une activité essentiellement sédentaire, le gaming professionnel soumet pourtant le corps à des contraintes physiques et mentales considérables. Troubles du sommeil, fatigue oculaire, douleurs aux poignets et au dos, blessures liées aux gestes répétitifs : les joueurs de haut niveau paient parfois cher l’intensité de leur entraînement.

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jeux vidéo , compétition , eSport , santé , fatigue , fatigue physique , membres , mains , coude , yeux , vue , fatigue oculaire , science , entrainement

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Loisirs
A PROPOS DES AUTEURS
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Erica D. Henn

Erica D. Henn est professeure adjointe en kinésiologie et sciences de l'exercice à l'Université Temple.

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