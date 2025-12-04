POLITIQUE
Des forages pétroliers actifs appartenant à la société canadienne Vermilion dans la forêt de Cazaux, à La Teste-de-Buch, le 9 décembre 2023.

© THIBAUD MORITZ / AFP

A LA TRAINE

4 décembre 2025

Le forage pétrolier repart un peu partout en Europe sauf… en France ?

Alors que les pays européens assouplissent leur opposition stricte aux nouveaux forages pétroliers et gaziers, inversant des années de résistance aux combustibles fossiles motivée par des considérations climatiques, la France accuse un retard préoccupant dans le domaine.

MOTS-CLES

forage pétrolier , France , Union Européenne , pétrole , gaz , industrie

THEMATIQUES

Environnement
Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

