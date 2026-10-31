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Blurred background"Le Fondateur" de Giuliano Da Empoli.
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POINT DE VUE

31 octobre 2026

« Le Fondateur » de Giuliano da Empoli : les rois de la « tech » sont-ils en train de signer un pacte quasi-faustien avec le monde politique ?

Depuis « Le mage du Kremlin », qui évoquait les coulisses de l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, Giuliano da Empoli a pris goût à la technique du roman. Dans « Le Fondateur » (Gallimard), c'est à un personnage emblématique du monde de la tech, qu'il s'attaque. Inspiré du très puissant Peter Thiel, fondateur de Palantir, le politologue lève le voile sur le monde des nouvelles technologies. Il nous montre comment les rois des algorithmes sont en train de passer un pacte quasi-faustien avec le monde politique. Jusqu'où iront-ils ?

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MOTS-CLES

littérature , Big Tech , société , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Culture
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Olivia Phélip

Olivia Phélip est rédactrice en chef de Viabooks.fr et coach professionnel. 

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