HOLLYWOOD

10 mai 2026

Le film « Le Diable s'habille en Prada 2 » parle le langage caché de la mode

Dans Le Diable s’habille en Prada 2, la mode dépasse largement la question des vêtements pour devenir un véritable langage social. À travers ses personnages et leurs styles opposés, le film montre comment la mode permet de naviguer entre visibilité, discrétion et pouvoir symbolique.