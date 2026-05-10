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Le site de l’avant-première du film « Le Diable s’habille en Prada 2 » à l’AMC Century City 15 le 29 avril 2026 à Century City, en Californie.
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HOLLYWOOD

10 mai 2026

Le film « Le Diable s'habille en Prada 2 » parle le langage caché de la mode

Dans Le Diable s’habille en Prada 2, la mode dépasse largement la question des vêtements pour devenir un véritable langage social. À travers ses personnages et leurs styles opposés, le film montre comment la mode permet de naviguer entre visibilité, discrétion et pouvoir symbolique.

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cinéma , Hollywood , David Frankel , Meryl Streep , Anne Hathaway , Le diable s'habille en Prada 2 , film , blockbusters , langage de la mode , mode , Fashion , haute couture , Le diable s'habille en Prada , vêtements , robes

THEMATIQUES

Mode
A PROPOS DES AUTEURS
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Rebecca Scott

Rebecca Scott est maître de conférences en marketing et stratégie à l'Université de Cardiff.

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