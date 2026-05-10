HOLLYWOOD
10 mai 2026
Le film « Le Diable s'habille en Prada 2 » parle le langage caché de la mode
Dans Le Diable s’habille en Prada 2, la mode dépasse largement la question des vêtements pour devenir un véritable langage social. À travers ses personnages et leurs styles opposés, le film montre comment la mode permet de naviguer entre visibilité, discrétion et pouvoir symbolique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Rebecca Scott est maître de conférences en marketing et stratégie à l'Université de Cardiff.
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A PROPOS DES AUTEURS
Rebecca Scott est maître de conférences en marketing et stratégie à l'Université de Cardiff.