ATLANTI-CULTURE
5 juillet 2026
"Le festin de pierres" de Jean-Marc Rochette : 7 éclats de pierres contre la vanité des hommes
"Le festin de pierres" de Jean-Marc Rochette est publié aux éditions Les Etages.
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MOTS-CLESculture , culture tops , le festin de pierres , Jean-Marc Rochette , livre , roman , écrivain , auteur , vanité
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).