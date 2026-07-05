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"Le festin de pierres" de Jean-Marc Rochette est publié aux éditions Les Etages. 
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ATLANTI-CULTURE

5 juillet 2026

"Le festin de pierres" de Jean-Marc Rochette : 7 éclats de pierres contre la vanité des hommes

"Le festin de pierres" de Jean-Marc Rochette est publié aux éditions Les Etages. 

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culture , culture tops , le festin de pierres , Jean-Marc Rochette , livre , roman , écrivain , auteur , vanité

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

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