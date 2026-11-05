ATLANTI-CULTURE

"Le Fantôme de l’Opéra" : un prolongement musical d’Halloween muté en polar fantastique

D’après l’œuvre de Gaston Leroux (paroles de Pierre-Yves Lebert, musique de Marc Demais) Mise en scène : Benoit Solès Avec : Catherine Arondel, Julie Denn, Bastien Jacquemart, Arthus Maël, Victor Marchal, Fabian Richard, Maéle Zaffran Théâtre du Gymnase Marie Bell 38 Bd de Bonne Nouvelle 75010 Paris 01 42 46 79 79