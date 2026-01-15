Le Fact Checking, une illusion ? Voilà pourquoi les gens continuent à croire à des informations fausses même une fois qu’on leur a démontré qu’elles l’étaient

Des participants prennent des notes en écoutant les intervenants lors de la cérémonie d’ouverture de GlobalFact 12, le plus grand sommet mondial consacré au fact-checking professionnel, organisé par l’International Fact-Checking Network (IFCN) à la Fondation Getulio Vargas (FGV), à Rio de Janeiro (Brésil), le 25 juin 2025. Ce sommet réunit des fact-checkeurs du monde entier afin de débattre de l’industrie du fact-checking. (Image d'illustration)