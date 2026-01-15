©
Des participants prennent des notes en écoutant les intervenants lors de la cérémonie d’ouverture de GlobalFact 12, le plus grand sommet mondial consacré au fact-checking professionnel, organisé par l’International Fact-Checking Network (IFCN) à la Fondation Getulio Vargas (FGV), à Rio de Janeiro (Brésil), le 25 juin 2025. Ce sommet réunit des fact-checkeurs du monde entier afin de débattre de l’industrie du fact-checking. (Image d'illustration)
LA FABRIQUE DU FAUX
15 janvier 2026
Le Fact Checking, une illusion ? Voilà pourquoi les gens continuent à croire à des informations fausses même une fois qu’on leur a démontré qu’elles l’étaient
Le fact-checking ne suffit pas à enrayer la désinformation. Parce qu’elle joue sur les émotions, l’identité et les algorithmes, la bataille contre le faux ne se gagne pas uniquement avec des faits.
4 min de lecture
Directrice de programme, licence BA Global Media, maîtresse de conférences en médias et communication, Université de Galway
Populaires
Directrice de programme, licence BA Global Media, maîtresse de conférences en médias et communication, Université de Galway