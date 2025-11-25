REDUCTION DU POIDS DE L’ETAT

25 novembre 2025

Le DOGE disparait outre-Atlantique sans faire de bruit … mais pas sans bilan

Aux États-Unis, quelques mois ont suffi pour que le DOGE bouscule des décennies d’inertie bureaucratique ; en France, la même idée ne dépasserait jamais le stade du rapport poussiéreux.