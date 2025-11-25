POLITIQUE
Elon Musk assiste au discours du président Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, le mardi 11 février 2025, juste avant l'instauration du DOGE.

Elon Musk assiste au discours du président Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, le mardi 11 février 2025, juste avant l'instauration du DOGE.

© UPI/Newscom/SIPA

REDUCTION DU POIDS DE L’ETAT

25 novembre 2025

Le DOGE disparait outre-Atlantique sans faire de bruit … mais pas sans bilan

Aux États-Unis, quelques mois ont suffi pour que le DOGE bouscule des décennies d’inertie bureaucratique ; en France, la même idée ne dépasserait jamais le stade du rapport poussiéreux.

Photo of Don Diego De La Vega
Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Etats-Unis , Doge , Elon musk , Donald Trump , Etat fédéral , dégraissage , disparition , Défense

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

