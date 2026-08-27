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Le directeur de la CIA, John L. Ratcliffe, s'exprime lors d'une conférence de presse dans la salle de presse James S. Brady de la Maison Blanche, le 6 avril 2026 à Washington, D.C.
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VISITE « SURPRISE »

27 août 2026

Le directeur de la CIA s’est rendu à Moscou pour mettre en garde la Russie contre toute attaque visant l’OTAN

La visite surprise du patron de la CIA en Russie visait à adresser un avertissement à Moscou, face à la crainte d’une attaque cyber ou terrestre contre un pays de l’Otan, annoncent plusieurs médias américains.

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Wall Street Journal

MOTS-CLES

Etats-Unis , Russie , Guerre en Ukraine , Dmitri Peskov , CIA , John Ratcliffe , OTAN , États baltes

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.