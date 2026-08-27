VISITE « SURPRISE »
27 août 2026
Le directeur de la CIA s’est rendu à Moscou pour mettre en garde la Russie contre toute attaque visant l’OTAN
La visite surprise du patron de la CIA en Russie visait à adresser un avertissement à Moscou, face à la crainte d’une attaque cyber ou terrestre contre un pays de l’Otan, annoncent plusieurs médias américains.
2 min de lecture
Vu sur:Wall Street Journal
MOTS-CLESEtats-Unis , Russie , Guerre en Ukraine , Dmitri Peskov , CIA , John Ratcliffe , OTAN , États baltes
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.