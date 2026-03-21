DIABETE ET CERVEAU
21 mars 2026
Le diabète de type 1 est lié à un risque accru de démence, selon une nouvelle étude
Une étude de grande ampleur révèle que le diabète de type 1 est associé à un risque de démence presque triplé, mettant en lumière l’impact durable des variations glycémiques et du rôle de l’insuline sur le cerveau.
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A PROPOS DES AUTEURS
Craig Beall est professeur associé en diabète expérimental à l'Université d'Exeter.
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Craig Beall est professeur associé en diabète expérimental à l'Université d'Exeter.