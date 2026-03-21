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Blurred backgroundFlacon d'insuline. (Image d'illustration)
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DIABETE ET CERVEAU

21 mars 2026

Le diabète de type 1 est lié à un risque accru de démence, selon une nouvelle étude

Une étude de grande ampleur révèle que le diabète de type 1 est associé à un risque de démence presque triplé, mettant en lumière l’impact durable des variations glycémiques et du rôle de l’insuline sur le cerveau.

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MOTS-CLES

Santé , diabète de type 1 , diabète de type 2 , démence , insuline , Maladie d'Alzheimer

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Craig Beall

Craig Beall est professeur associé en diabète expérimental à l'Université d'Exeter.