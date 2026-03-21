DIABETE ET CERVEAU

21 mars 2026

Le diabète de type 1 est lié à un risque accru de démence, selon une nouvelle étude

Une étude de grande ampleur révèle que le diabète de type 1 est associé à un risque de démence presque triplé, mettant en lumière l’impact durable des variations glycémiques et du rôle de l’insuline sur le cerveau.