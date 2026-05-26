GUERRE EN IRAN
26 mai 2026
Le détroit a une drôle de mine
Le sujet des mines sous-marines larguées dans le détroit d'Ormuz, ou dans toute autre zone de conflit actuelle, potentielle ou à venir, ne souffre ni l'approximation ni les raccourcis médiatiques. Il souffre encore moins des analyses fantaisistes que l'on entend malheureusement trop souvent sur les chaînes d'information en continu, mais également dans certains médias dits « mainstream ».
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Sciboz est un plongeur sous-marin français spécialisé dans la recherche et le renflouement d'épaves.
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Bertrand Sciboz est un plongeur sous-marin français spécialisé dans la recherche et le renflouement d'épaves.