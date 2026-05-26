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Un sous marin iranien dans le détroit d'Ormuz.
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GUERRE EN IRAN

26 mai 2026

Le détroit a une drôle de mine

Le sujet des mines sous-marines larguées dans le détroit d'Ormuz, ou dans toute autre zone de conflit actuelle, potentielle ou à venir, ne souffre ni l'approximation ni les raccourcis médiatiques. Il souffre encore moins des analyses fantaisistes que l'on entend malheureusement trop souvent sur les chaînes d'information en continu, mais également dans certains médias dits « mainstream ».

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MOTS-CLES

Mines sous-marines , Détroit d'Ormuz , Guerre en Iran , dangers , navigation , déminage

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Sciboz

Bertrand Sciboz est un plongeur sous-marin français spécialisé dans la recherche et le renflouement d'épaves.

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