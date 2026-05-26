GUERRE EN IRAN

26 mai 2026

Le détroit a une drôle de mine

Le sujet des mines sous-marines larguées dans le détroit d'Ormuz, ou dans toute autre zone de conflit actuelle, potentielle ou à venir, ne souffre ni l'approximation ni les raccourcis médiatiques. Il souffre encore moins des analyses fantaisistes que l'on entend malheureusement trop souvent sur les chaînes d'information en continu, mais également dans certains médias dits « mainstream ».