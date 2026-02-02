©
La Première ministre danoise Mette Frederiksen, le 11 juin 2025. (Image d'illustration)
MESURE DRASTIQUE
2 février 2026
Le Danemark adopte des mesures pour expulser les étrangers condamnés pour crimes graves
La Première ministre danoise a déclaré que les gouvernements européens devaient se concentrer sur la protection de leurs sociétés plutôt que sur la protection des délinquants condamnés.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESEuropean Conservative , immigration , Danemark
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
The European Conservative est la principale publication conservatrice européenne en langue anglaise consacrée à la philosophie, à la politique, à l'art et aux affaires contemporaines.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
The European Conservative est la principale publication conservatrice européenne en langue anglaise consacrée à la philosophie, à la politique, à l'art et aux affaires contemporaines.