POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La Première ministre danoise Mette Frederiksen, le 11 juin 2025. (Image d'illustration)

©

La Première ministre danoise Mette Frederiksen, le 11 juin 2025. (Image d'illustration)

MESURE DRASTIQUE

2 février 2026

Le Danemark adopte des mesures pour expulser les étrangers condamnés pour crimes graves

La Première ministre danoise a déclaré que les gouvernements européens devaient se concentrer sur la protection de leurs sociétés plutôt que sur la protection des délinquants condamnés.

Photo of Actualités TEC
Actualités TEC Go to Actualités TEC page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

European Conservative , immigration , Danemark

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Actualités TEC image
Actualités TEC

The European Conservative est la principale publication conservatrice européenne en langue anglaise consacrée à la philosophie, à la politique, à l'art et aux affaires contemporaines.

Populaires

1Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute
2Lassés de ne pourrir la vie qu’aux femmes, les Talibans rétablissent l’esclavage
3Amygdales, reins et vésicule biliaire : où et pourquoi votre corps produit des calculs rénaux ?
4Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
5Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?
6Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
7Emmanuel Macron et l’environnement, une histoire d’entrisme décroissant permanent