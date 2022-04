Le Cuirassé Potemkine c’était quand même autre chose que le croiseur Moskva…

Le Cuirassé Potemkine est un film de Serguei Mikhailovich Eisenstein.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En 1905, les marins révoltés du Potemkine hissèrent le drapeau rouge sur leur navire. Ils jetèrent par-dessus bord leurs officiers qui les contraignaient à manger de la viande avariée.

Une foule émue se massa sur les escaliers d’Odessa pour les saluer. Les marins du Potemkine ne voulaient pas obéir à un autocrate qui envoya son armée pour y faire un carnage.

Cet épisode fut immortalisé et rendu célèbre par un splendide film d’Eisenstein. Jean Ferrat en fit une chanson : « ce soir j’aime la marine, Potemkine… ».

Les marins du Moskva ne se sont pas révoltés : ils ont préféré obéir aux ordres de leurs officiers et d’un autre autocrate. Ils en sont morts. Sûr que Poutine vengera cet affront en s’acharnant sur la population d’Odessa comme le fit naguère le Tsar Nicolas II.

On ne résiste pas à l’envie de vous donner en passant quelques nouvelles du chef du Kremlin. Il a décoré les unités qui se sont livrées à d’abominables exactions à Boutcha. Il assume le crime et en est fier. Il a également envoyé une lettre au Premier ministre israélien pour réclamer que l’église Nevski située près du Saint-Sépulcre passe sous juridiction russe. Va-t-il envoyer ses parachutistes sur Jérusalem ? Mais avec Tsahal ce serait encore plus dur qu’avec les Ukrainiens.

PS : Le croiseur coulé par les missiles ukrainiens a été construit en 1981. Donc du temps de l’Union soviétique, ce qui explique sa fragilité et sa vétusté. D’après les spécialistes, c’était une bombe flottante. Il fut baptisé du nom de Slava (gloire) puis on l’a débaptisé. On a bien fait.

