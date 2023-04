Le Covid et l’inflation ont plus bouleversé le hit-parade des enseignes préférées que celui des marques en 2023…

Cette photographie prise à Bruay la Buissière, dans le Nord de la France, montre la façade d'un magasin de la chaîne de magasins discount "Action".

Le classement des grandes enseignes a été plus bousculé par les effets de la crise que celui des grandes marques commerciales. Les évènements qui sont survenus après presque deux ans de crise de gilets jaunes et les grèves de 2018, la crise du Covid et l’inflation ont touché les enseignes de distribution plus que les fournisseurs. Dernière étude en date celle réalisée par EY Parthenon qui a publié tres récemment les résultats de son étude annuelle 2023, dédiée aux enseignes préférées des Français.

Pour résumer, le classement tous segments confondus :

- Action arrive en tête des lauréats, devant Decathlon et Leroy Merlin.

- Aroma-Zone, élue enseigne engagée avec la meilleure perception sur les dimensions de responsabilité sociétale et environnementale (« RSE ») devant Yves Rocher et Bio coop.

Plus précisément, on s’aperçoit que les Français ont modifié leurs comportements d’achat, la composante prix est devenue prépondérante, sans pour autant sacrifier la qualité. Ça n’est pas Leclerc qui a gagné la compétition dans cette catégorie, ni Lidl, ni Système U mais Action. La préoccupation environnement et climat est devenue incontournable et le phénomène durabilité et réutilisation a fait un bond dans l’échelle des critères de choix.

C’est la première fois qu’Action devient l’enseigne généraliste préférée des Français, tous secteurs confondus, avec le plus fort taux de clients fidèles et presque fanatiques (46,0%). Cette enseigne progresse depuis plusieurs années, en taux de pénétration c’est vrai mais aussi en indice de satisfaction.

À Lire Aussi

Plan retraite : Emmanuel Macron ne supporte pas que Laurent Berger finisse par avoir raison

Tous secteurs confondus, la crise a semble-t-il fait remonter Picard à la 7e place ainsi qu’Histoire d’or à la 10è place, au détriment de Sephora et Amazon. Ce qui prouve un tassement du e-commerce.

En bref, si on regarde les Lauréats 2023 par secteur, on constate que sur les 18 secteurs évalués, 3 voient un changement de lauréats en 2023 par rapport à 2022 :

- Picard repasse devant Grand Frais au sein de l’alimentation spécialisée, en enregistrant la 2ème meilleure progression sur un an (+5,5 pts en taux de fans).

- Fnac repasse devant Amazon en produits culturels.

- Krys devance Optic 2000 en optique.

Le top 10 des enseignes magasins préférées des Français en 2023 :

1. Action

2. Decathlon

3. Leroy Merlin

4. McDonald's

5. FNAC culture

6. Amazon

7. Picard

8. IKEA

9. Leclerc

10. Histoire d’or

Parallèlement à ce palmarès établi sur la base des études de EY Parthenon, il existe une pléiade d’études réalisées pour mesure la notoriété des marques des produits et services qui complètent bien la compréhension du changement des comportements du consommateur. Ces changements sont évidents mais pas autant que ce qu’on pourrait penser en ne regardant que le classement des enseignes.

Le dernier classement 2023 des marques préférées des Français a été réalisé par YouGov et mesure la force des grandes marques et des entreprises qui déclenchent le plus l’acte d’achat en magasin.

Le classement général, toutes marques de produits de grande consommation confondues, n’offre pas de surprise :

1. Panzani

2. Barilla

3. Président

À Lire Aussi

Si certains patrons se mettaient plus souvent à la place de leurs salariés, ils comprendraient peut-être pourquoi ceux-ci se font trop rares

4. Lindt

5. St-Michel

6. La laitière

7. Bonne Maman

8. LU

9. Danone

10. Bonduelle

Le classement des marques de boissons préférées des Français ne bouge pratiquement pas. Les marques préférées sont aussi les plus achetées. On retrouve Coca Cola, 23% du marché des boissons Vittel, Évian ou Cristalline

1. Cristalline

2. Perrier

3. Coca cola

4. Evian

5. Badoit

6. San Pellegrino

7. Volvic

8. Vittel

9. Lipton Ice-tea

10. Scwheppes

Le classement des marques préférées des Français pour les produits d’hygiène ne souffre pas trop de grande modification. La notoriété de la marque, son circuit de distribution et son prix restent les facteurs clefs de l’acte d’achat :

1. Le petit Marseillais

2. Nivea

3. Yves Rocher

4. Signal

5. Oral B

6. Colgate

7. Dove

8. L’Oréal Paris

9. Gilette

10. Sanem

Le Top 25 des marques les plus puissantes au monde en 2023. Si on regarde au-delà des frontières, le classement des marques mondiales est beaucoup plus impressionnant. L’agence de conseil en valorisation de marque, Brand Finance, a publié son étude sur les 500 marques les plus puissantes au monde.

À Lire Aussi

Macron veut rassurer les agences de notation en demandant aux ministres un plan de réduction des dépenses publiques

Les marques les plus puissantes du monde dépendent en réalité majoritairement des pays dans lesquels elles se situent. Sans beaucoup de surprise, le groupe Alphabet possède les deux marques les plus puissantes du monde avec Google et YouTube. La force d’exportation des marques américaines est très forte. Intéressant, mais les marques européennes sont rares (une francaise, une allemande, une britannique). Encore plus intéressant, les marques chinoises sont complètement méconnues en Occident. Preuve que l’impact des marques asiatiques reste local alors que les marques US s’exportent.