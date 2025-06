Sous son œil

Le Conseil constitutionnel est-il devenu une menace pour la démocratie française ?

Alors que plusieurs lois phares du gouvernement, dont la loi Attal sur la justice des mineurs ou la loi Immigration, ont été sévèrement censurées par le Conseil constitutionnel, une question s’impose : les "Sages" débordent-ils de leur rôle initial ? Pour Thibault Mercier et Bertrand Saint-Germain, la réponse est sans appel : entre dérive idéologique, pouvoir de blocage et absence de contre-pouvoirs, le Conseil serait devenu une instance de censure politique déguisée. Leur critique s’élargit à la mécanique de nomination opaque, au poids croissant de la « juristocratie » et à l’impuissance volontaire du politique. En contrepoint, l’exemple suisse est convoqué comme modèle d'une démocratie où le peuple garde la main sur ses lois. Un plaidoyer pour un rééquilibrage institutionnel profond.