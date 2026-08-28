POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Le compagnon de voyages et autres contes merveilleux" : un univers féérique
See image caption

ATLANTI-CULTURE

28 août 2026

"Le compagnon de voyages et autres contes merveilleux" : un univers féérique

Quinze beaux timbres de voix pour incarner la tendresse, l’inquiétude, l’émerveillement ou la mélancolie De : Hans Christian Andersen Version audio réalisée par les éditions Le Livre Qui Parle parue en 2012 Texte lu par quinze comédiens Durée 1 h 05 9,90 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1876 chez Hachette, 64 pages au Mercure de France)

Photo of Bertrand Ruault pour Culture-Tops
Bertrand Ruault pour Culture-Tops Go to Bertrand Ruault pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

contes merveilleux , Hans Christian Andersen , Le Livre Qui Parle , Compagnon de voyage

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault pour Culture-Tops image
Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).