ATLANTI-CULTURE

"Le compagnon de voyages et autres contes merveilleux" : un univers féérique

Quinze beaux timbres de voix pour incarner la tendresse, l’inquiétude, l’émerveillement ou la mélancolie De : Hans Christian Andersen Version audio réalisée par les éditions Le Livre Qui Parle parue en 2012 Texte lu par quinze comédiens Durée 1 h 05 9,90 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1876 chez Hachette, 64 pages au Mercure de France)