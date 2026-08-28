ATLANTI-CULTURE
28 août 2026
"Le compagnon de voyages et autres contes merveilleux" : un univers féérique
Quinze beaux timbres de voix pour incarner la tendresse, l’inquiétude, l’émerveillement ou la mélancolie De : Hans Christian Andersen Version audio réalisée par les éditions Le Livre Qui Parle parue en 2012 Texte lu par quinze comédiens Durée 1 h 05 9,90 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1876 chez Hachette, 64 pages au Mercure de France)
3 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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