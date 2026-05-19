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19 mai 2026

Le cinéma français PAS financé par le contribuable ? Une “aimable” fiction

Suite à la polémique déclenchée par Canal+ — qui a choisi de blacklister les signataires d'une tribune anti-Bolloré — quelques esprits chagrins ont cru utile de rappeler, sur un ton doctoral, que le cinéma français « n'est pas financé par le contribuable ». Leur démonstration repose sur une fiction commode : le Centre national du cinéma (CNC) ne percevrait que des « taxes affectées », prélevées non sur le budget général mais sur les seuls consommateurs de services culturels et audiovisuels. Soit. Sauf que cette distinction, techniquement exacte dans sa forme, est politiquement malhonnête dans ses implications.