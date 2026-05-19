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Suite à la polémique déclenchée par Canal+ — qui a choisi de blacklister les signataires d'une tribune anti-Bolloré — quelques esprits chagrins ont cru utile de rappeler, sur un ton doctoral, que le cinéma français « n'est pas financé par le contribuable ».
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CESSONS L'ENFUMAGE

19 mai 2026

Le cinéma français PAS financé par le contribuable ? Une “aimable” fiction

Suite à la polémique déclenchée par Canal+ — qui a choisi de blacklister les signataires d'une tribune anti-Bolloré — quelques esprits chagrins ont cru utile de rappeler, sur un ton doctoral, que le cinéma français « n'est pas financé par le contribuable ». Leur démonstration repose sur une fiction commode : le Centre national du cinéma (CNC) ne percevrait que des « taxes affectées », prélevées non sur le budget général mais sur les seuls consommateurs de services culturels et audiovisuels. Soit. Sauf que cette distinction, techniquement exacte dans sa forme, est politiquement malhonnête dans ses implications.

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MOTS-CLES

Cinéma , Canal + , Vincent Bolloré , tribune anti-Bolloré , Centre national du cinéma , CNC , financement

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".