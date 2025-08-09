Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 26 juillet au 1 août

Scienceil y a 1 heures
Ciel étoilé. (Image d'illustration)
Ciel étoilé. (Image d'illustration) © STAN HONDA / AFP
Petites étoiles

Le ciel nocturne comme on ne l’avait jamais vu : un nouvel observatoire compile le time‑lapse le plus complet de l’histoire

Perché dans les Andes, l’Observatoire Vera C. Rubin va scanner le ciel austral tous les quelques jours pendant dix ans afin de cartographier l’Univers en temps réel. Sa caméra géante de 3 200 mégapixels et ses filtres du proche ultraviolet au proche infrarouge doivent éclairer énergie noire, matière noire et objets géocroiseurs, malgré le défi croissant des méga-constellations satellitaires.

avec Noelia Noël
author imageNoelia Noël

Maîtresse de conférences, École de mathématiques et de physique, Université du Surrey.

Voir la bio »

Le ciel nocturne comme on ne l’avait jamais vu : un nouvel observatoire compile le time‑lapse le plus complet de l’histoire

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés