Petites étoiles

Le ciel nocturne comme on ne l’avait jamais vu : un nouvel observatoire compile le time‑lapse le plus complet de l’histoire

Perché dans les Andes, l’Observatoire Vera C. Rubin va scanner le ciel austral tous les quelques jours pendant dix ans afin de cartographier l’Univers en temps réel. Sa caméra géante de 3 200 mégapixels et ses filtres du proche ultraviolet au proche infrarouge doivent éclairer énergie noire, matière noire et objets géocroiseurs, malgré le défi croissant des méga-constellations satellitaires.