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Blurred backgroundLe chœur ukrainien, de Coralie Grimand
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ATLANTI'CULTURE

2 novembre 2026

Le chœur ukrainien, de Coralie Grimand : portraits d'exil et de chant

Quand une chorale ukrainienne, reconstituée en France, ouvre son cœur…

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MOTS-CLES

Coralie Grimand , Arlea Editions , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc Buffard pour Culture-Tops

Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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