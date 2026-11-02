ATLANTI'CULTURE
2 novembre 2026
Le chœur ukrainien, de Coralie Grimand : portraits d'exil et de chant
Quand une chorale ukrainienne, reconstituée en France, ouvre son cœur…
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MOTS-CLESCoralie Grimand , Arlea Editions , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).