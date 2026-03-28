LE SAHARA S'INVITE EN EUROPE

28 mars 2026

Le changement climatique modifie les poussières du Sahara mais c’est l’Europe qui en subit les conséquences

Ciels orangés, « pluie de sang », air chargé de particules : les poussières du Sahara gagnent du terrain en Europe. Sous l’effet du réchauffement climatique, ces épisodes deviennent plus fréquents, avec des impacts sanitaires et économiques croissants.