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Dunes de sables. (Image d'illustration)
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LE SAHARA S'INVITE EN EUROPE

28 mars 2026

Le changement climatique modifie les poussières du Sahara mais c’est l’Europe qui en subit les conséquences

Ciels orangés, « pluie de sang », air chargé de particules : les poussières du Sahara gagnent du terrain en Europe. Sous l’effet du réchauffement climatique, ces épisodes deviennent plus fréquents, avec des impacts sanitaires et économiques croissants.

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MOTS-CLES

Sahara , changement climatique , poussière , sable , désert

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Hossein Hashemi

Maître de conférences (Senior Lecturer), division de génie des ressources en eau et Centre d’études avancées sur le Moyen-Orient, université de Lund

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