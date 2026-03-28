LE SAHARA S'INVITE EN EUROPE
28 mars 2026
Le changement climatique modifie les poussières du Sahara mais c’est l’Europe qui en subit les conséquences
Ciels orangés, « pluie de sang », air chargé de particules : les poussières du Sahara gagnent du terrain en Europe. Sous l’effet du réchauffement climatique, ces épisodes deviennent plus fréquents, avec des impacts sanitaires et économiques croissants.
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THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences (Senior Lecturer), division de génie des ressources en eau et Centre d’études avancées sur le Moyen-Orient, université de Lund
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A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences (Senior Lecturer), division de génie des ressources en eau et Centre d’études avancées sur le Moyen-Orient, université de Lund