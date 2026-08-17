ESPOIR POUR LES PATIENTS
17 août 2026
Le cerveau est-il sur le point d’avoir son moment Ozempic ?
Après avoir révolutionné la prise en charge du diabète et de l’obésité, les médicaments de type GLP-1 pourraient-ils ouvrir la voie à une nouvelle révolution dans le traitement des maladies neurologiques ? Les agonistes de l’orexine, dont les premiers traitements arrivent dans la narcolepsie, suscitent de grands espoirs. Sommeil, vigilance, attention, addictions : cette nouvelle piste pourrait permettre d’agir directement sur certains mécanismes cérébraux.
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Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
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Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque