POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un pharmacien va proposer le médicament antidiabétique Ozempic à l'un de ses clients.
See image caption
See copyright

ESPOIR POUR LES PATIENTS

17 août 2026

Le cerveau est-il sur le point d’avoir son moment Ozempic ?

Après avoir révolutionné la prise en charge du diabète et de l’obésité, les médicaments de type GLP-1 pourraient-ils ouvrir la voie à une nouvelle révolution dans le traitement des maladies neurologiques ? Les agonistes de l’orexine, dont les premiers traitements arrivent dans la narcolepsie, suscitent de grands espoirs. Sommeil, vigilance, attention, addictions : cette nouvelle piste pourrait permettre d’agir directement sur certains mécanismes cérébraux.

Photo of Christophe de Jaeger
Christophe de Jaeger Go to Christophe de Jaeger page

7 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

orexine , peptides , maladies neurologiques , recherche médicale , Ozempic , cerveau , atouts , espoir , malades , patients , TDAH , troubles de l'attention , troubles du sommeil , narcolepsie , maladies , perte de poids , régime

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe de Jaeger image
Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

Populaires

1Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir
2Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau
3Cristiano Ronaldo & Aya Nakamura se marient par surprise; Emmanuel Macron jetcarte les cuisses dans Match, Rihanna aère les siennes dans Elle; Nicole Kidman dirty-dance, Brad Pitt reboit; Ana de Armas remplace déjà Tom Cruise, Léna Situation Seb la Frite
4IA vs humains : les modèles frontière deviennent plus persuasifs que les meilleurs débatteurs du monde
5L’éco-anxiété, ce mal absurdement auto-infligé (et à qui profite le "crime"… ?)
6Le contrôle du Conseil constitutionnel varie selon que le texte déféré porte la marque de Créon ou celle d’Antigone
7Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort