Des membres du personnel soignant transportent un patient infecté par le Covid-19 aux urgences de l'hôpital de Strasbourg, après son arrivée par avion en provenance de la région lyonnaise, le 6 novembre 2020 à Strasbourg.
CONSEQUENCES IMPREVUES
26 janvier 2026
Le bilan caché de la pandémie : des millions de maladies chroniques non diagnostiquées
La crise du Covid-19 n’a pas seulement saturé les hôpitaux : elle a aussi profondément désorganisé le suivi médical courant. Dans son sillage, des pathologies chroniques ont cessé d’être détectées, parfois pendant plusieurs années, laissant des dizaines de milliers de patients sans prise en charge adaptée.
Le Dr Russell est rhumatologue et épidémiologiste au King's College de Londres.
