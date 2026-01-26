POLITIQUE
Des membres du personnel soignant transportent un patient infecté par le Covid-19 aux urgences de l'hôpital de Strasbourg, après son arrivée par avion en provenance de la région lyonnaise, le 6 novembre 2020 à Strasbourg.

CONSEQUENCES IMPREVUES

26 janvier 2026

Le bilan caché de la pandémie : des millions de maladies chroniques non diagnostiquées

La crise du Covid-19 n’a pas seulement saturé les hôpitaux : elle a aussi profondément désorganisé le suivi médical courant. Dans son sillage, des pathologies chroniques ont cessé d’être détectées, parfois pendant plusieurs années, laissant des dizaines de milliers de patients sans prise en charge adaptée.

Mark Russell

Mark Russell
Rhumatologue

Le Dr Russell est rhumatologue et épidémiologiste au King's College de Londres.