CONSEQUENCES IMPREVUES

26 janvier 2026

Le bilan caché de la pandémie : des millions de maladies chroniques non diagnostiquées

La crise du Covid-19 n’a pas seulement saturé les hôpitaux : elle a aussi profondément désorganisé le suivi médical courant. Dans son sillage, des pathologies chroniques ont cessé d’être détectées, parfois pendant plusieurs années, laissant des dizaines de milliers de patients sans prise en charge adaptée.