ATLANTI-CULTURE
1 octobre 2026
"Lázár" de Nelio Biedermann : une belle histoire romanesque avec un petit goût de "déjà lu"
Le livre "Lázár" de Nelio Biedermann est publié aux éditions Belfond.
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A PROPOS DES AUTEURS
François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).