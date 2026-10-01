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ATLANTI-CULTURE

1 octobre 2026

"Lázár" de Nelio Biedermann : une belle histoire romanesque avec un petit goût de "déjà lu"

Le livre "Lázár" de Nelio Biedermann est publié aux éditions Belfond.

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Lázár , Nelio Biedermann , écrivain , littérature , roman , livre , culture , culture tops , éditions belfond , rentrée littéraire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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François Duffour pour Culture-Tops

François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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