REVE OU CAUCHEMAR ?
24 mai 2026
Laurent Alexandre : "Vivre 1000 ans, la Silicon Valley y croit mais l’humanité n’est clairement pas prête"
Pendant que la Silicon Valley investit des milliards pour repousser la mort et doubler l'espérance de vie d'ici 2035, nous n'avons pas commencé à mesurer ce que cela changerait vraiment — à nos couples, nos familles, notre démocratie, notre rapport au travail et au sens. Laurent Alexandre, médecin et essayiste, et Alexandre Tsicopoulos, entrepreneur de la génération Z, publient un livre qui n'est pas une promesse d'immortalité mais un avertissement : nous courons vers un monde que nous sommes totalement incapables d'habiter.
9 min de lecture
MOTS-CLESLaurent Alexandre , Alexandre Tscicopoulos , vivre 1000 ans , vieillir , IA , OpenAI , Palantir , Anthropic , innovation , nouvelles technologies , Intelligence Artificielle , société , mort , vie , santé , maladies , vieillesse , Sam Altman , Dario Amodei , Grok , mistral , Elon musk
THEMATIQUESTech & IA
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
Alexandre Tsicopoulos est spécialiste de l'IA et entrepreneur de la génération Z.
Populaires
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
Alexandre Tsicopoulos est spécialiste de l'IA et entrepreneur de la génération Z.