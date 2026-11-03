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ATLANTI'CULTURE

3 novembre 2026

Laponie, de Christina Clemente et Marc Angelet : querelles de famille et tendresse sous les pulls moches

Une soirée volcanique en Finlande !

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MOTS-CLES

Christina Clemente , Marc Angelet , Matthieu Delaporte , Alexandre de la Patellière , François-Xavier Demaison , Patrick Mille , Ophelia Kolb , Erisa Erka , Théâtre de la Renaissance

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).  Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.

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