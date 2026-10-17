WORLD IN MAPS
17 octobre 2026
L’Amazonie, une forêt géante partagée entre neuf territoires et essentielle à la biodiversité mondiale
Avec ses 6,7 millions de kilomètres carrés répartis entre huit pays et la Guyane française, l’Amazonie constitue la plus grande forêt tropicale du monde. Un trésor écologique dont le Brésil abrite à lui seul près de 60 %.
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THEMATIQUESCulture
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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