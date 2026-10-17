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Blurred backgroundLa forêt amazonienne s'étend sur 9 territoires.
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WORLD IN MAPS

17 octobre 2026

L’Amazonie, une forêt géante partagée entre neuf territoires et essentielle à la biodiversité mondiale

Avec ses 6,7 millions de kilomètres carrés répartis entre huit pays et la Guyane française, l’Amazonie constitue la plus grande forêt tropicale du monde. Un trésor écologique dont le Brésil abrite à lui seul près de 60 %.

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World in Maps , forêt amazonienne , forêt , protection , wwf

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