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Le ministre allemand de l'Économie et de la Protection du climat et principal candidat des Verts, Robert Habeck s'entretient avec Friedrich Merz, chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), lors de la séance constitutive du nouveau Bundestag, le 25 mars 2025 à Berlin.
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CENSURE

27 avril 2026

L’affaire Merz et les tensions allemandes sur la liberté d’expression

Dans une démocratie, les citoyens doivent avoir le droit d’exprimer leur frustration envers ceux qui les gouvernent.

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MOTS-CLES

Freidrich Merz , Allemagne , liberté d'expression

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Sabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.

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