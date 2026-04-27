CENSURE
27 avril 2026
L’affaire Merz et les tensions allemandes sur la liberté d’expression
Dans une démocratie, les citoyens doivent avoir le droit d’exprimer leur frustration envers ceux qui les gouvernent.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.