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ATLANTI-CULTURE

2 octobre 2026

"Lady W" de Jean-Philippe Blondel : les technologies dites "nouvelles" s'imposent et quatre internautes traquent une romancière aussi célèbre que mystérieuse

Le livre "Lady W" de Jean-Philippe Blondel est publié aux éditions Buchet Chastel.

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MOTS-CLES

Lady W , roman , littérature , écrivain , romancier , Jean-Philippe Blondel , culture , culture tops , internautes , romancière , nouvelles technologies

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).