ATLANTICO BUSINESS
19 février 2026
La violence politique inquiète désormais plus les entreprises que le désordre budgétaire français
La violence politique en France commence à préoccuper davantage le monde des affaires que le désordre budgétaire. Longtemps considérée comme un bruit de fond propre aux démocraties sociales, la conflictualité politique franchit aujourd’hui un seuil critique : elle ne se limite plus au débat parlementaire ni aux mouvements sociaux traditionnels, mais s’invite dans la rue, dans les territoires et parfois dans la vie quotidienne.
3 min de lecture
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.