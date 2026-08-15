STAR WARS
15 août 2026
La vieille rivalité entre l'Inde et le Pakistan s'est dangereusement étendue à l'espace
La guerre éclair entre l’Inde et le Pakistan en mai 2025 a révélé un nouveau terrain d’affrontement : l’espace. Satellites et systèmes de navigation sont désormais au cœur de la rivalité entre les deux puissances nucléaires.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Doctorant en relations internationales, Université de Lancaster
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Doctorant en relations internationales, Université de Lancaster