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Des militaires montent la garde le long d'une route fermée près de l'hôtel Serena, dans la zone rouge d'Islamabad, dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité en prévision des pourparlers de paix américano-iraniens. (Image d'illustration)
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STAR WARS

15 août 2026

La vieille rivalité entre l'Inde et le Pakistan s'est dangereusement étendue à l'espace

La guerre éclair entre l’Inde et le Pakistan en mai 2025 a révélé un nouveau terrain d’affrontement : l’espace. Satellites et systèmes de navigation sont désormais au cœur de la rivalité entre les deux puissances nucléaires.

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MOTS-CLES

Inde , Pakistan , conflit armé , géopolitique , conquête spatiale

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Muhammad Waqas Haider

Doctorant en relations internationales, Université de Lancaster

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