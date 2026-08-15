STAR WARS

La vieille rivalité entre l'Inde et le Pakistan s'est dangereusement étendue à l'espace

La guerre éclair entre l’Inde et le Pakistan en mai 2025 a révélé un nouveau terrain d’affrontement : l’espace. Satellites et systèmes de navigation sont désormais au cœur de la rivalité entre les deux puissances nucléaires.