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Enya Kim, du département d'histoire naturelle de la maison de ventes aux enchères Bonhams & Butterfields, se tient à l'intérieur d'une mâchoire de Carcharocles megalodon au Venetian Resort Hotel Casino de Las Vegas (Nevada), le 30 septembre 2009.
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NOUVELLES DONNEES

3 juillet 2026

La vie légendaire du mégalodon révélée par la redécouverte de fossiles

Les musées sont censés être des sanctuaires pour le patrimoine culturel et scientifique collectif de la planète, mais il arrive que des spécimens disparaissent.

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MOTS-CLES

mégalodon , fossiles , musées , paléontologie , disparition

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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David Hone

Les recherches de David Hone s'articulent autour de plusieurs grands thèmes, bien qu'il ait travaillé sur des sujets très variés et contribué à différents domaines de la recherche paléontologique et biologique. Ses travaux portent sur les dinosaures (non aviaires) dans leur ensemble, et plus particulièrement sur les théropodes carnivores, ainsi que sur les ptérosaures volants.

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