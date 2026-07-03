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3 juillet 2026
La vie légendaire du mégalodon révélée par la redécouverte de fossiles
Les musées sont censés être des sanctuaires pour le patrimoine culturel et scientifique collectif de la planète, mais il arrive que des spécimens disparaissent.
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THEMATIQUESScience
Les recherches de David Hone s'articulent autour de plusieurs grands thèmes, bien qu'il ait travaillé sur des sujets très variés et contribué à différents domaines de la recherche paléontologique et biologique. Ses travaux portent sur les dinosaures (non aviaires) dans leur ensemble, et plus particulièrement sur les théropodes carnivores, ainsi que sur les ptérosaures volants.
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Les recherches de David Hone s'articulent autour de plusieurs grands thèmes, bien qu'il ait travaillé sur des sujets très variés et contribué à différents domaines de la recherche paléontologique et biologique. Ses travaux portent sur les dinosaures (non aviaires) dans leur ensemble, et plus particulièrement sur les théropodes carnivores, ainsi que sur les ptérosaures volants.