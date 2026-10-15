HISTOIRE DE LA VIE
15 octobre 2026
La vie animale pourrait être bien plus ancienne que ses fossiles les plus anciens
La question de savoir quand les animaux sont apparus au cours de l’évolution a longtemps déconcerté les scientifiques, et ce, depuis l’époque de Charles Darwin. En étudiant des roches dans le nord du Pays de Galles au milieu du XIXe siècle, Darwin fut perplexe face à l’apparition soudaine de coquilles et de squelettes animaux dans des couches géologiques vieilles de plus de 500 millions d’années.
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MOTS-CLESfossiles , Animaux , histoire , évolution , paléontologie , Charles Darwin , horloge moléculaire
THEMATIQUESSciences
L’émergence et la diversification de la vie complexe constituent la transition biologique la plus fondamentale de l’histoire de la Terre. Le laboratoire de Ross Anderson s’appuie sur des fossiles exceptionnels pour retracer l’évolution des eucaryotes (ces organismes dotés d’organites délimités par des membranes), de la multicellularité, de la différenciation cellulaire et des animaux, tout au long de l’éon Protérozoïque (il y a 2,5 à 0,5 milliard d’années).
Orin Lole Durbin est doctorant au sein du département des géosciences de Virginia Tech, aux États-Unis, sous la direction du professeur Shuhai Xiao. Il est titulaire d'un master en sciences de la Terre obtenu à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni. Ses travaux de thèse, dirigés par le professeur Ross Anderson, portaient sur des microfossiles provenant du nord de la Mongolie.
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L’émergence et la diversification de la vie complexe constituent la transition biologique la plus fondamentale de l’histoire de la Terre. Le laboratoire de Ross Anderson s’appuie sur des fossiles exceptionnels pour retracer l’évolution des eucaryotes (ces organismes dotés d’organites délimités par des membranes), de la multicellularité, de la différenciation cellulaire et des animaux, tout au long de l’éon Protérozoïque (il y a 2,5 à 0,5 milliard d’années).
Orin Lole Durbin est doctorant au sein du département des géosciences de Virginia Tech, aux États-Unis, sous la direction du professeur Shuhai Xiao. Il est titulaire d'un master en sciences de la Terre obtenu à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni. Ses travaux de thèse, dirigés par le professeur Ross Anderson, portaient sur des microfossiles provenant du nord de la Mongolie.