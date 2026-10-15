L’émergence et la diversification de la vie complexe constituent la transition biologique la plus fondamentale de l’histoire de la Terre. Le laboratoire de Ross Anderson s’appuie sur des fossiles exceptionnels pour retracer l’évolution des eucaryotes (ces organismes dotés d’organites délimités par des membranes), de la multicellularité, de la différenciation cellulaire et des animaux, tout au long de l’éon Protérozoïque (il y a 2,5 à 0,5 milliard d’années).