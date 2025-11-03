Dans son dernier essai, Michaël Prazan décrypte l’idéologie mortifère du Hamas et les complicités occidentales qui contribuent à sa propagation.
CHRONIQUE LITTERAIRE
3 novembre 2025
« La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles » de Michaël Prazan
Dans son dernier essai, Michaël Prazan décrypte l’idéologie mortifère du Hamas et les complicités occidentales qui contribuent à sa propagation.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESMichaël Prazan , Antisémitisme , 7 octobre , Hamas , idiots utiles , gauche , islamisme , réseaux , entrisme , fréristes
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).