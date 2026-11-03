POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa Valise, de Sophie Forte : conte familial drôle et touchant
See image caption

ATLANTI'CULTURE

3 novembre 2026

La Valise, de Sophie Forte : conte familial drôle et touchant

Mon père, génie malgré lui !

Photo of Marie-Christine Chevallier Multon
Marie-Christine Chevallier Multon Go to Marie-Christine Chevallier Multon page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Sophie Forte , Virginie Lemoine , Frédéric Patto , Théâtre de l’Essaïon

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Christine Chevallier Multon image
Marie-Christine Chevallier Multon

Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

Populaires

1Palm Beach County : une dashcam filme le crash mortel d’un jet privé, neuf morts
2Agirc-Arrco : derrière la réputation de bonne gestion, les failles d’un système paritaire à bout de souffle
3Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
4Loi Devaquet, CPE, CIP… ces réformes torpillées par les élèves du passé au détriment de ceux d’aujourd’hui
5Mais pourquoi laisse-t-on le Syndicat de la magistrature porter atteinte à la séparation des pouvoirs ?
6Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille
7Vie trop chère malgré la hausse du PIB par habitant ? Ces choses que vos parents pouvaient se payer sans problème mais pour lesquelles vous peinez aujourd’hui