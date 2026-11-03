ATLANTI'CULTURE
3 novembre 2026
La Valise, de Sophie Forte : conte familial drôle et touchant
Mon père, génie malgré lui !
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).