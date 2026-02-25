POLITIQUE
La victimisation perpétuelle remplace le débat d’idées par un affrontement manichéen.
LE BIEN VS LE MAL

25 février 2026

La stratégie payante de la victimisation : la démocratie en danger

La victimisation en politique est une stratégie de communication et de rhétorique utilisée par certains acteurs politiques. En créant un écran de fumée autour de leurs propres discours radicaux et des actes violents qu’ils inspirent, ces acteurs détournent l’attention de l’opinion publique.

Christian Semperes Go to Christian Semperes page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Christian Semperes

Christian Semperes est coach professionnel certifié RNCP 7 en développement personnel et superviseur de coachs. Il a travaillé à EDF pendant 36 ans dans les domaines de la production d’électricité d’origine nucléaire, du management des hommes et des femmes, du management des compétences et de l’andragogie (pédagogie pour adultes).

