BIOMATERIAUX

La soie fabriquée par les araignées intéresse les scientifiques et voici pourquoi

Dans Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker produit désormais sa toile directement à partir de son corps. Si cette capacité relève de la fiction, la véritable soie d'araignée fascine les chercheurs par ses propriétés exceptionnelles. Résistante, extensible et biodégradable, elle inspire aujourd'hui de nombreuses recherches, de la conception de nouveaux biomatériaux à l'administration de médicaments, en passant par la cicatrisation et la réparation des tissus.