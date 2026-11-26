ESPACE ET NUCLEAIRE
26 novembre 2026
La Russie s’apprête à placer une arme nucléaire dans l’espace, avertit l’Allemagne
Selon plusieurs évaluations des services de renseignement alliés, la Russie pourrait bientôt mettre sur orbite un engin spatial équipé d’une tête nucléaire, peut-être dès la fin de l’année. Moscou rejette l’idée. Au-delà d’une simple menace de confrontation armée, l’hypothèse révèle une logique de chantage : rendre les démocraties occidentales otages de leur propre dépendance aux réseaux spatiaux, qui portent aujourd’hui navigation, communications et synchronisation des infrastructures essentielles.
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Plusieurs services de renseignement de l'OTAN estiment que Moscou pourrait placer en orbite, dès le mois de décembre, un satellite porteur d'une charge nucléaire. L'hypothèse, que le Kremlin dément, dessine une stratégie de prise d'otages. La cible en serait les sociétés occidentales elles-mêmes, dont l'infrastructure vitale repose désormais sur l'orbite. Elle place l'Europe devant une vulnérabilité qu'elle n'a jamais véritablement pensée, et appelle une réponse qui ne saurait être seulement militaire.
« Paix impossible, guerre improbable. » Par cette formule du Grand Schisme, Raymond Aron résumait en 1948 l'état d'un monde que l'atome venait de figer, dans une hostilité sans issue et sans dénouement. Près de quatre-vingts ans plus tard, la formule retrouve une actualité inattendue, transposée à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Car l'hypothèse d'une arme nucléaire russe en orbite ne relève pas d'abord de la guerre, mais du chantage.
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MOTS-CLESarmes nucléaires , espace , Russie , OTAN
THEMATIQUESEspace
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.